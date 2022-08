DJ Tiësto (53) opnieuw vader geworden

Bij een foto van Annika en hun pasgeboren zoontje schrijft hij: „Ik ben door het dolle om te mogen melden dat onze zoon, Viggo Tiësto Verwest, is geboren. Weliswaar eerder dan verwacht, maar het gaat goed met Annika en Viggo.”

Tijs en Annika trouwden in 2019 en hebben samen ook al een dochter, Viola Margreet. Zij werd in november 2020 geboren. De twee leerden elkaar vijf jaar eerder in New York kennen.