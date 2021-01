Kim Cattrall reageert op vervolg Sex and the City

„Ik hou zo veel van Sex and the City”, begint de fan. „Ook al ben ik verdrietig dat Samantha niet terugkomt, ik ben trots op je dat je doet wat goed voor je is en dit is een geweldig voorbeeld van jezelf op de eerste plek zetten. Goed gedaan, Kim.”

Maandag bevestigde HBO aan Amerikaanse media dat de populaire serie uit de jaren negentig nieuw leven ingeblazen wordt. De nieuwe serie krijgt de titel And Just Like That..., en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). De dames zijn nu vijftig jaar of ouder en hebben inmiddels weer het nodige meegemaakt op liefdesgebied en in hun vriendschap.

Cattrall zou geen zin hebben in een vervolg, omdat het volgens haar niet goed klikte met Parker. Die ontkent tot op heden dat er iets aan de hand is tussen de twee. Cattrall lijkt daar echter anders over te denken. „Ik denk dat ze aardiger had kunnen zijn. Ik weet niet wat haar probleem is”, zei ze in 2017 in een interview.