Even tot hier scoort ook zonder publiek

Hoewel de cabaretiers hun show presenteerden zonder publiek in de studio, waren er wel fans virtueel vanuit huis aanwezig. De mannen vertelden eerder in Jinek dat Even tot hier onmogelijk was om te maken zonder publiek en zagen het somber in. „We maken theater op tv, daar heb je een publiek voor nodig. Dat is actie, reactie”, aldus Niels.

Toen kwam het idee om mensen vanuit huis mee te laten kijken en spelen. Die zijn nu op een groot scherm in de uitzendingen te zien.