Streaker aan boord bij Rihanna

Het toestel dat onderweg was naar Londen zat vol met journalisten, prijswinnaars de eigen mensen van de zangeres. De aanwezige pers kwam tijdens de vlucht in opstand omdat ze Rihanna al vier dagen niet hadden gezien.

Ze eisten via liedjes dat ze bij hen kwam zitten. Naar verluidt ging toen een Australische journalist door het lint en besloot om volledig naakt door het gangpad van het vliegtuig te lopen.

Rihanna heeft de streaker zelf niet gezien want de zangeres zat uiteraard comfortabel in de business class.

Met haar 777-tour viert Rihanna de release van haar verschijnende zevende album Unapologetic. In zeven dagen tijd geeft de 24-jarige zangeres optredens in Mexico, Toronto, Stockholm, Parijs, Berlijn, Londen en tenslotte New York.