De familie Froger krijgt tv-show bij TLC

„Wat was het een cadeautje om met het hele gezin, waar Natas en ik zo ongelooflijk trots op zijn, deze reis te kunnen maken door het prachtige Verenigd Koninkrijk”, zegt pater familias René. „Het is iets wat al lang hoog op onze bucket list stond en wat we graag delen met alle TLC-kijkers. Een reis om nooit te vergeten!”

Eerder maakte de familie Froger al realityprogramma’s voor RTL. Die werden in 2008 en 2009 uitgezonden op RTL 4. De Frogers: Happy Campers is vanaf 1 november te zien bij TLC en wekelijks vooruit te kijken op discovery+.