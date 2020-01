Zo blikt Connie Witteman terug op 2019

„Ik kijk liever naar vandaag. Ik weet helemaal niet of er een morgen is”, zegt ze tegen BuzzE.„Als ik ’s morgens opsta en ik ben gezond en ik kan lekker joggen of naar de sportschool ben ik helemaal blij. Ik ben gewoon een gelukkig mens, dat zit in mij”, legt de 68-jarige Connie uit.

Voor de voormalige zangeres was 2019 een jaar met hoogte- en dieptepunten. „Ja, dat is mijn leven he? Upside down”, grapt ze, refererend aan haar gelijknamige hit uit 1982. Connie kijkt desondanks toch vooral op een goede manier terug. Zo kwam er een einde aan de zaak rond de juwelendiefstal, werd er zelfs een deel van de sieraden teruggevonden en werd Connie een succes op Instagram met haar pagina Connie’s Power. Vooral het laatste is iets waar Connie zich aan vasthoudt.

De diva geeft haar volgers dan ook mee om net als haar met de dag te leven. „Ik vind dat als je met je gezicht naar het verleden staat, je met je rug naar de toekomst staat. Dat vind ik heel verkeerd. Ik ben echt iemand van vandaag en morgen en wat er vanmorgen gebeurde is alweer weg.”

