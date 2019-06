Tunde Baiyewu (l.) en Paul Tucker: toch weer samen. Ⓒ Foto Universal Music

Wat Lighthouse Family was, midden jaren 90? Britse easy listening pop, positief van aard, hoopvol van karakter. Achttien jaar na hun laatste album keren Tunde Baiyewu en Paul Tucker terug naar het front met Blue sky in your head. „De aanhouder wint”, luidt de nuchtere verklaring van Baiyewu.