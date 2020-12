John de Mol schikt met Facebook over bitcoinreclames

De beide partijen zeggen dat Facebook door het gebruik van technologie heeft voorkomen dat nieuwe nepadvertenties met De Mol zijn geplaatst. Dat was ook de eis van De Mol. En wanneer er toch weer reclames met hem opduiken, hebben De Mol en Facebook nu „overeenstemming gereikt over een procedure die gevolgd wordt.”

In de advertenties riep De Mol mensen zogenaamd op om te investeren in bitcoins. Ook de namen en afbeeldingen van andere bekende Nederlanders werden daarvoor gebruikt om kracht bij te zetten. Onder meer zijn zoon Johnny de Mol, Jort Kelder en Humberto Tan verschenen in de nepadvertenties. Over Tan ging een nepartikel de ronde waarin werd gesuggereerd dat hij een bedrijf in bitcoins was begonnen en daarmee enorm veel geld had verdiend. Facebook verwijderde het artikel nadat Humberto er zijn beklag over deed op sociale media.

De bitcoin-beleggingsfraude via advertenties met BN’ers hebben de slachtoffers het afgelopen jaar ruim 2,9 miljoen euro aan schade berokkend, maakte de Fraudehelpdesk begin dit jaar bekend. In totaal werden ruim driehonderd Nederlanders het slachtoffer van deze digitale fraude.