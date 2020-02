Rebecca Black: ik schaamde me kapot

„Ik zou willen praten met mijn 13-jarige ik, die zich kapot schaamde en bang was voor de wereld. Of met mijn 15-jarige ik, die het gevoel had alsof ze met niemand kon praten over haar depressies. Of met mijn 17-jarige ik, die op school met eten werd bekogeld. Of met mijn 19-jarige ik, die van vrijwel iedere producer of songwriter hoorde dat hij nooit met mij wilde werken.”

De inmiddels 22-jarige Rebecca zegt dat ze zichzelf eraan wil herinneren dat iedere dag een nieuwe kans is. Ze was eerder al openhartig over de beledigingen en pesterijen die ze zowel online als op school ontving. Volgens haar werd het zo erg, dat ze van school ging om thuisonderwijs van haar moeder te krijgen.

Friday is inmiddels bijna 140 miljoen keer bekeken en was het best bekeken YouTube-filmpje van 2011. De video heeft meer dan 3,5 miljoen ’dislikes’, ten opzichte van ongeveer 1 miljoen ’likes’.