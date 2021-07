’The Sound of Music’: Nandi van Beurden maakt belofte waar

Nandi van Beurden maakt van Maria een pittige, jonge vrouw die niet op haar mondje is gevallen. Ⓒ Foto Roy Beusker

Zodra het orkest na de pauze de medley inzet met alle bekende melodieën uit The Sound of Music, is het absoluut niet meer voor te stellen dat in het Circustheater in Scheveningen slechts vijfhonderd van de zestienhonderd stoelen bezet zijn. Het uitgelaten publiek gaat volledig uit z’n dak.