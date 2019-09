’Ik was moeder tot op het bot voor DOTAN’

Patty Harpenau is verbijsterd door de uitspraken van Dotan. „Waar heb ik dit aan te danken?” Ⓒ Bonnita Postma

PATTY HARPENAU kan nog steeds niet geloven dat haar zoon, zanger DOTAN, haar in het tv-programma Waar is de Mol? publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld. „Dit was een ordinaire publiciteitsklucht en ík ben mijn zoon kwijt...”