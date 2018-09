'Emma Stone in sextape'

Het pikante filmpje dateert van een paar jaar geleden. Emma was toen nog niet bekend bij het grote publiek. Ook 'Spider-Man' Andrew Garfield, haar huidige vriend, was nog niet in beeld.

"Het filmpje is nu nog in het bezit van haar ex, maar de kans is groot dat het ooit in verkeerde handen valt", vertelt een bron aan RadarOnline. "Emma's carrière zit nog steeds in de lift, dus misschien wacht haar ex tot ze op haar hoogtepunt is, zodat hij er de hoofdprijs voor vangt."

De bron verwacht dat Emma er alles aan gaat doen om verspreiding van het filmpje te voorkomen. "Ze haalt haar neus op voor sterren als Kim Kardashian en Paris Hilton, die hun bekendheid te danken hebben aan een sex tape."