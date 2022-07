Ricky Gervais’ After Life-bankjes neergezet om te praten over mentale problemen

After Life vertelt het verhaal van Tony (Ricky Gervais), een man die zijn vrouw is verloren aan kanker. Hij is daardoor somber en worstelt met suïcidale gedachten. Op een bankje bij het graf van zijn vrouw spreekt hij regelmatig met weduwe Anne, wier man naast de overleden vrouw van Tony ligt. Het bankje staat symbool voor de openhartige gesprekken die de twee voeren.

De bankjes, met daarop de veelgebruikte zin uit de serie hope is everything, staan onder meer in Glasgow, Londen, Nottingham, Manchester, Birmingham en Cardiff. Het idee is een samenwerking tussen Netflix en CALM (Campaign Against Living Miserably). Die organisatie biedt hulp aan iedereen die het moeilijk heeft of in crisis verkeert.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl