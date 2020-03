Kater voor Wibi Soerjadi: na magische nacht alles weg

Deelde hij in zijn Insta Stories nog de feestelijkste foto’s en filmpjes van het verblijf in Disneyland Parijs, van die feeststemming is nu geen sprake meer. „Ik ben in shock”, schrijft Wibi. „Er is ingebroken! Alles weg, inclusief paardenwagen.” Hij noemt het kenteken op Instagram: 81- BV - XH en vraagt om tips.

Volop meeleven valt hem ten deel. Ook wordt er gevraagd naar beelden en foto’s van de gestolen spullen. „Dan kunnen we het allemaal in de gaten houden, mocht het op internet verschijnen willen ze het verkopen.” Een enkeling merkt op dat de daders mogelijk op het sociale platform hebben gezien dat Wibi weg was en ’hun kans schoon hebben gezien’.

Ter ere van zijn verjaardag op 2 maart was Wibi met zijn broers, wat vrienden en een handjevol fans afgereisd naar Parijs om daar in Disneyland zijn verjaardag te vieren. Daar stond hij ook stil bij het feit dat het de eerste verjaardag was zonder zijn moeder.