’Prins Andrew heeft toch spijt van BBC-interview’

Andrew sprak met de BBC over zijn vriendschap met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en ontkende daarin dat hij seks had gehad met de minderjarige vrouwen die de inmiddels overleden Amerikaan aan hem zou hebben voorgesteld. De ’bewijzen’ die de prins daarvoor aanleverde, werden door de vele kijkers als ongeloofwaardig beschouwd.

Zo zei Andrew onder meer dat hij Virginia Roberts, een vermeend slachtoffer, niet had ontmoet omdat hij tijdens een van de ontmoetingen op 10 maart 2001 met dochter Beatrice bij Pizza Express was. De prins kon zich dat uitje nog zo goed herinneren, omdat hij de ervaring „heel bijzonder” vond. Ook was het volgens Andrew niet mogelijk dat hij, zoals Virginia beweerde, over haar heen had gezweet, omdat hij met een „bijzondere medische conditie” kampt waardoor hij destijds niet zweette. Naast zijn opmerkelijke bewijsvoering vielen kijkers ook over zijn gebrek aan empathie voor de slachtoffers.

(Tekst gaat verder onder video.)

Bron van spijt

„Ik denk niet dat hij de intentie achter het interview betreurt”, zegt een ingewijde nu. „Maar het feit dat hij zijn sympathie voor de slachtoffers van Epstein niet op gepaste of voldoende wijze kon overbrengen, is natuurlijk een bron van spijt.”

Hoewel Andrew al jaren onder vuur ligt vanwege zijn banden met Epstein, die vorig jaar zelfmoord pleegde in de gevangenis, nam de kritiek op de prins na het interview erg toe. De hertog van York legde kort erna zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.