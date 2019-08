Prinsengracht weer decor van klassieke muziek

Een deel van de kade op de Prinsengracht bij het Pulitzer Hotel is zaterdag afgesloten, uit vrees voor overbelasting. Dit heeft volgens de organisatie geen gevolgen voor het aantal bezoekers, aangezien er is geschoven met plekken.

Het concert - zoals gebruikelijk rechtstreeks te zien op televisie en te horen op de radio bij de AvroTros - wordt traditiegetrouw afgesloten met het lied Aan de Amsterdamse grachten.

In de middag vindt het Kinderprinsengrachtconcert plaats, dat popmuziek samenbrengt met jong klassiek talent. Dit jaar staan de 14-jarige Aliza Faber (saxofoon), de 12-jarige Donna van Leeuwen (cello) en de 12-jarige Marcel Sutedja (viool) op het podium. Zij treden op met Trijntje Oosterhuis, Jamai en The Voice of Holland-zangeres Patricia van Haastrecht. De presentatie is in handen van Buddy Vedder.