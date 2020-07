Helen Mirren oog in oog met zwarte beer

„Ik zag laatst een beer! Een hele grote, zwarte beer kwam langs en stal al mijn vogelvoer”, vertelt Mirren in de WTF-podcast over haar bijzondere ontmoeting met het dier. „Ik ging naar buiten en riep: ’Stoute beer! Stoute, ondeugende beer!”

Opmerkelijk genoeg was Mirren net een flyer aan het lezen over wilde dieren. „Er stond wat je moet doen als je een beer tegenkomt. Als hij agressief naar je kijkt, zijn rug kromt en eruit ziet alsof hij op het punt staat uit te halen, moet je jezelf zo groot mogelijk laten lijken. Ook stond er letterlijk: ’En dan schreeuw je: Slechte beer! Stoute beer!’”

Gelukkig voor Mirren bleek die tip inderdaad te werken. „Hij keek me min of meer aan en liep weg. Het was een grote zwarte beer.”