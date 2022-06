Ben Stiller bezoekt vluchtelingen in Oekraïne als VN-ambassadeur

In een video op Instagram zegt hij dat ’het zoeken van veiligheid een recht is’. Stiller is in Kiev om ’solidariteit te tonen met mensen over de hele wereld die door oorlog en conflict hun huis hebben verloren’.

De acteur, bekend van films als Night at the Museum en Meet the Parents, is ambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij bezocht Oekraïne in het kader van Wereldvluchtelingendag. Stiller zei ’onder de indruk’ te zijn van de vluchtelingenorganisaties en hoe ze zich inzetten voor de Oekraïners.

UNHCR schat dat 8 miljoen mensen ontheemd zijn binnen Oekraïne zelf. Daarnaast registreerde de VN-organisatie al meer dan 5 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa. De meesten daarvan zijn vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen de 18 en 60 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger en daarom in Oekraïne moeten blijven.