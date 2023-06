Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg (81) overleden

Stekelenburg werkte van 1968 tot 2022 bij de NOS. Naast presentator was hij in die periode ook verslaggever en eindredacteur. Stekelenburg gaf onder meer het commentaar bij de olympische titel van de Nederlandse volleybalmannen in 1996 in Atlanta. „Hij zag het zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan in de sport”, meldt de NOS.

Stekelenburg, die veertien Olympische Spelen meemaakte, heeft drie zoons. Jeroen werkt ook bij de NOS, Milan bij sportzender ESPN. Maarten is voetbaltrainer en was tot twee jaar geleden assistent van de toenmalige bondscoach Frank de Boer.