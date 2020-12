’Epstein-ronselaar’ Jean-Luc Brunel opgepakt

Brunel werd aangehouden op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs en stond op het punt het vliegtuig naar Senegal te nemen. Een paar maanden geleden waren er al huiszoekingen in het door Brunel opgerichte modellenbureau Karin Models en het Parijse appartement van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein.

Honderden tieners zou Brunel voor Epstein hebben geronseld. De meest bekende Epstein-beschuldiger, Virginia Giuffre, verklaart in 2015 in juridische documenten hoe de miljardair erover opschepte dat hij ’met meer dan duizend van Brunels meisjes het bed had gedeeld’. Andersom zou zij door Ghislaine Maxwell gedwongen zijn seks te hebben met Brunel.

Al in 1988 wordt er in de media aandacht besteed aan Brunels wangedrag. In het tv-programma 60 Minutes vertellen verschillende Amerikaanse modellen hoe zij met mooie beloften naar Parijs werden gelokt, om daar op harde wijze de lelijke kant van de schoonheidsindustrie te ontdekken. De Nederlandse Thysia Huisman kan erover meepraten. Zij heeft jarenlang gezwegen over de manier waarop zij door Brunel zou zijn verkracht nadat hij iets door haar drankje had gedaan.