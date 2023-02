Premium Het beste van De Telegraaf

Ramón Gieling laat in ’L’amour la mort’ (ervarings)deskundigen aan het woord Documentaire over gebroken harten: ’Ware liefde is ook een stuk gekte’

Dirk de Wachter: „Verdriet is een ding met stekels.” Ⓒ Kro-Ncrv

Waarom zou je eigenlijk van iemand gaan houden, als je weet dat aan het einde van liefde zoveel pijn wacht? Even los van een eventuele dramatische relatiebreuk: de dood dient zich onherroepelijk aan. In de documentaire L’amour la mort, die maandag op tv in première gaat, laat regisseur Ramón Gieling hierover een flink aantal (ervarings)deskundigen aan het woord.