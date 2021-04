Transformatie Christophe Haddad: toekomst in tv-serie ongewis

Ⓒ VRT

Christophe Haddad (42) heeft een transformatie ondergaan voor de serie Thuis. De acteur, wiens personage Bob Sleeckx ernstig ziek is, is sinds woensdagavond te zien met een kaal hoofd. „Ook ben ik vijf, zes, kilo afgevallen. Het is mijn verantwoordelijkheid de kijker het volledige pakket te geven.”