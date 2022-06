Prins Louis gedraagt zich ondeugend tijdens jubileumfeest Queen

Louis zit naast zijn moeder tijdens de Platinum Jubilee Pageant, de grote parade rond Buckingham Palace. Op beelden is te zien dat de jonge prins maar moeilijk stil kan blijven zitten. Zo sprong hij van zijn stoel en rende hij over de tribune.

De kleuter begon ook gekke bekken te trekken naar zijn moeder. Hij stak zijn tong uit en duwde zijn hand op haar mond terwijl ze hem toesprak.

Ⓒ ANP/HH

Ook tijdens Trooping the Colour op donderdag was Louis een grote hit op sociale media. Beelden van Louis die tijdens de balkonscène zijn handen over zijn oren hield vanwege het lawaai van de overvliegende vliegtuigen werden veel gedeeld.