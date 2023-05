Sean Penn krijgt rol in laatste deel Oekraïense oorlogsfilm

De regie is in handen van de Oekraïense filmmaker Myroslav Slaboshpytskyi, die laat weten erg uit te kijken naar de samenwerking met Penn. „Een grote eer om samen te mogen werken met zo’n grote acteur en vooral ook een fantastisch persoon, een van de grote vrienden van Oekraïne.”

War through the eyes of animals gaat over de oorlog die ruim een jaar geleden uitbrak, in eerdere delen wordt het militaire conflict iedere keer vanuit het perspectief van een andere hoofdpersonage belicht. In het slotstuk, dat komende zomer gemaakt wordt, speelt Penn de rol van een geluidstechnicus die op het moment van uitbreken van het conflict in het land aanwezig is.

Tijdens de première op het filmfestival in Berlijn eerder dit jaar deed de Amerikaanse acteur een oproep aan westerse landen om Oekraïne meer militaire steun te bieden.