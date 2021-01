Ⓒ ANP/HH

Sinds donderdag is Elon Musk (49) met een vermogen van 188,5 miljard de rijkste mens ter wereld. Hoewel het er al een tijdje aan zat te komen dat Musk Jeff Bezos van de troon zou stoten, is het toch opmerkelijk dat de Tesla-topman dit voor elkaar heeft weten te boksen. Want hoe is het mogelijk dat iemand die er zó’n bizar gedachtegoed op na houdt, zó rijk is geworden?