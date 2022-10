Premium Het beste van De Telegraaf

’Onmogelijk dit te schrijven zonder te huilen’ Emotionele e-mail van Angelina Jolie over verkoop wijnhuis lekt uit

Angelina Jolie koestert aan het wijnhuis Miraval gelukkige herinneringen met Brad Pitt. Ⓒ Getty Images. Inzetje: anp

Naast de voogdij over hun kinderen, is hun andere ’kindje’, wijnhuis Miraval in Frankrijk, een heet hangijzer in de vechtscheiding tussen wereldsterren Angelina Jolie en Brad Pitt. Een e-mail die Angelina Jolie vorig jaar januari daarover naar haar ex Brad Pitt heeft gestuurd, is via TikTok gelekt. Entertainment Tonight is daarop in de rechtbankdocumenten gedoken en heeft de volledige mail boven water weten te krijgen. Nu blijkt hoe Angelina Jolie worstelde met haar emoties rond het wijnhuis en waarom ze het intussen maar wat graag wil verkopen.