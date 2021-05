René van der Gijp zocht dader mislukte overval thuis op: ’Het was best wel triest’

In Veronica Inside werd maandagavond de overal op de woning van PSV-aanvaller Eran Zahavi besproken. Bij de overval zou de vrouw van de voetballer zijn vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen.

Van der Gijp denkt dat dit het werk is geweest van jonge criminelen. „Bertus Holkema (een beveiligingsexpert, red.) zei dat het een georganiseerde misdaad is. Het is geen georganiseerde misdaad. Het zijn twintigers”, spreekt de voetbalanalist uit eigen ervaring.

Vorig jaar probeerden drie mannen bij Van der Gijp buit te maken. Vorige week heeft hij een van hen, een 20-jarige jongen, gesproken. Hij zocht hem thuis op. „Ik ben het gesprek aangegaan met die jongen, want hij wilde zijn excuses aanbieden”, vertelt René. „Het was best wel triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder. Hij was ervan geschrokken, want hij heeft negen maanden vastgezeten.”

Van der Gijp vond het niet lastig om de confrontatie met de dader aan te gaan. „Bij mij is het ook mislukt natuurlijk. Het zou erger zijn als ze echt mijn hersens hadden ingeslagen.”