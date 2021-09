Nickelodeon-ster Drake Bell reageert op ’roekeloze’ appjes naar minderjarige

Drake zou het meisje in 2017 online hebben leren kennen. Zij was destijds 15 en hij 31 jaar. De twee voerden seksueel getinte gesprekken, maar toen de acteur er eenmaal achter kwam hoe oud ze was, stopte hij naar eigen zeggen met appen. Het meisje bleef hem echter volgen naar shows en meet and greets, terwijl Drake niet wist dat het dezelfde persoon was met wie hij aan het appen was.

Het appen met het meisje is ook waar de zanger voor veroordeeld is. In zijn Instagramvideo zegt hij nogmaals dat het ’roekeloos en onverantwoordelijk’ was dat hij die gesprekken voerde. „Maar ik wil duidelijk maken dat er geen seksuele afbeeldingen zijn verstuurd en er niets fysieks is gebeurd tussen mij en deze persoon. Het waren alleen maar appjes.”

De acteur vond dat de schikking die hem werd voorgelegd – een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar – de beste manier was om alles zo snel mogelijk achter zich te laten. „Zo kon iedereen die erbij betrokken was weer verder met z’n leven. Zo kon ik ook doorgaan met datgene waar ik het meeste van houd, namelijk muziek maken.”