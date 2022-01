André van Duin: ’Je moet tegenwoordig heel erg op je woorden letten’

De 74-jarige artiest, zoals hij zichzelf het liefst in één woord omschrijft, vertelt in de nieuwe PodBast dat zijn credo vroeger luidde: ’als ze maar lachen’. Maar dat geldt volgens André inmiddels allang niet meer.

„Je moet tegenwoordig heel erg op je woorden letten. Want dat is het ’nadeel’ van komedie: het gaat áltijd over iets of iemand, er is altijd wel iets of iemand de klos. En tegenwoordig trap je op zó veel lange tenen. Het is bijna niet meer te doen om een grap te maken zonder iemand te beledigen”, aldus André in gesprek met Bastiaan Meijer.

’Hé, boerenlul!’

De presentator van Heel Holland bakt gaat al heel wat decennia mee in de showbizz, maar heeft er vooralsnog geen moeite mee om op straat een fan te woord te staan. „Mensen zijn niet zo vervelend tegen mij, ze roepen me nooit na. ’Hé, boerenlul!’, of dat soort dingen heb ik nooit. Het is altijd heel vriendelijk. Voorheen was het een handtekeningetje en tegenwoordig willen ze allemaal een fotootje maken, een selfie. Over het algemeen heb ik er niet zo veel moeite mee, eerlijk gezegd.”

Dat kan overigens niet worden gezegd over veel van zijn collega-BN’ers. „Heel veel artiesten zeggen: ’Nee, ik ben bezig, ik heb het druk en er geen tijd voor.’ Dat heb ik nooit, want je bent langer bezig met zeggen dat je het niét doet, dan dat je wel doet. Dus ik kan er wel goed mee omgaan. Ik vind het bekend zijn helemaal geen bezwaar.”

Talentenjachten

Ook verbaast het André dat mensen, in het algemeen, soms de moeite nemen om te reageren op dingen die ze niet leuk vinden. „Dat moet je niet doen. Kijk er dan niet naar of ga dan niet met bepaalde mensen om. Al kan het aan iets ergeren ook leuk zijn. Ik vind het ook leuk om naar een programma te kijken wat ik verschrikkelijk vind. Dat zit ik alleen maar te denken: wát een verschrikkelijk programma.”

Op welke programma’s André doelt? „Talkshows die niet opschieten, met gasten waarvan ik denk: die heeft er helemaal geen verstand van. Of comedyshows die helemaal niet om te lachen zijn. Tenminste, waar ik niet om kan lachen. Ik houd niet van talentenjachten, dan denk ik: schíet op met al die reclames tussendoor. Ik vind juist programma’s leuk die nergens over gaan, zoals We zijn er bijna. Of wat ik zelf maak met Janny en dat bootje (Denkend aan Holland, red.). Dat gaat ook nergens over. Het is gewoon een halfuur, het beweegt en je denkt: god, wat gezellig. (...) Maar die echt gemaakte programma’s en ’we gaan met z’n allen leuk doen’, daar ben ik niet van.”