Britse realityster (26) in bikini opgepakt op straat

Op videobeelden van de arrestatie is te horen hoe Jastrzembska de agenten toeschreewt met beschuldigingen van seksuele intimidatie. „Wie van jullie in mijn persoonlijke ruimte komt, heeft echt een probleem.”

De vrouw, die in shows als First Dates en Ninja Warrior UK verscheen, liep in haar bikini langs een moskee en een school op Maafushi, een van de eilanden waar bikini’s alleen gedragen mogen worden op speciaal daarvoor toegewezen stranden. Ook het reisadvies van Engeland luidt dat bezoekers aan de Malediven rekening moeten houden met de lokale kledingstandaarden als ze de eilanden bezoeken die geen deel uitmaken van het resort.

Na anderhalf uur in de cel werd Cecilia Jastrzembska vrijgelaten. De hoofdcommissaris van de politie van de Malediven Mohamed Hameed deed later een publiekelijke verontschuldiging uitgaan. De vrouw was wel degelijk in overtreding, geeft hij aan. „Toeristen op lokale eilanden wordt gevraagd de culturele gevoeligheden van de gemeenschap te respecteren en lokale wetgeving beperkt het dragen van zwemkleding in bepaalde gebieden op het eiland waar deze gemeenschappen wonen.”

Maar de manier waarop het incident is aangepakt,w as verkeerd. „De politie van de Malediven biedt oprechte excuses aan aan de tourist en het publiek voor de betreurenswaardige wijze waarop het incident plaatsvond.”