Robert Pattinson: 'Ik zoen extreem luidruchtig!'

De goedgemutste Robert had zich backstage al aan de nodige glazen wodka vergrepen, en dat betaalde zich zichtbaar terug toen hij plaatsnam in de Amerikaanse talkshow van Jimmy Kimmel.

De 26-jarige acteur vertelde lachend dat hij extreem veel geluid produceert als hij zoent, en vergelijkt zijn knuffelpartijen met het geluid van natte laarzen.

“Het is soms extreem luidruchtig. Mijn lip is een vacuüm. Het klinkt net alsof ik natte laarzen draag!,” onthulde Pattinson openhartig in de talkshow.“Het is niet cool, en absoluut niet sexy!”