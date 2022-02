Premium Het beste van De Telegraaf

Oosterijker houdt huis in Jan Cunen Museum Oss Erwin Wurm maakt van kijker kunstwerk voor één minuut

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

’The Idiot’, is een one minute sculpture van Erwin Wurm. Ⓒ Foto Loek Blonk

Gewoon een beetje passief kunst kijken, is er niet bij in het Jan Cunen Museum in Oss nu Erwin Wurm met zijn beelden bezit heeft genomen van Villa Constance. Bij de Oostenrijker moet de bezoeker flink aan de bak. Zijn kunstwerken zijn immers pas af, als de kijker ze oppakt, aantrekt of erop ligt, zit of hangt. Wie zijn gêne overwint, transformeert van stille toeschouwer tot sculptuur. Al is het maar voor één minuut en vaak tot grote hilariteit van de medebezoekers.