Familie Meiland annuleert alle reserveringen

Toeristen mogen vanaf 15 juni Frankrijk weer in, maar hotels en horeca moeten wel aan strikte regelgeving voldoen om de veiligheid van gasten en personeel te garanderen. „Het chateau is niet in te richten om aan deze voorwaarden te voldoen, tenzij wij een halve bezetting zouden realiseren.”

De Meilandjes gaan geen onderscheid maken tussen wie er wel en niet welkom zijn en besluiten daarom alle reserveringen te annuleren. „Om echter geen onderscheid te maken tussen wie we wel en wie niet een zorgeloos verblijf op het chateau kunnen bieden, hebben wij daarom, met pijn in ons hart en na uitgebreid overleg, helaas moeten besluiten alle reserveringen te annuleren.”