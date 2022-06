Documentaire over rechtszaken Kevin Spacey in de maak

Het project, dat de werktitel Spacey Unmasked heeft, behandelt de civiele rechtszaak die acteur Anthony Rapp tegen Spacey heeft aangespannen. De 62-jarige Spacey moet daarvoor in oktober voor de rechter verschijnen. Daarnaast besteedt de docuserie aandacht aan de rechtszaak die tegen de Hollywood-acteur is aangespannen in het Verenigd Koninkrijk. Spacey wordt in het VK beschuldigd van vier zedendelicten tegen drie mannen.

Volgens Channel 4 onderzoekt de documentaire het gedrag van Spacey, de invloed daarvan op anderen en de redenen waarom slachtoffers nu pas hebben besloten van zich te laten horen.

Spacey was in 2017 al door meerdere mannen, waaronder Anthony Rapp, beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards, waarin hij de hoofdrol van president Frank Underwood speelde.