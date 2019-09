Toch geen nieuwe Muppets-serie

Frozen-stemacteur Josh Gad werkte aan het script, samen met Once Upon a Time-bedenkers Adam Horowitz en Eddy Kitsis. De mannen werden het echter niet eens met Disney over de creatieve visie van Muppets Live Another Day, waarna de stekker eruit werd getrokken. De serie, die zich gelijk zou afspelen na de film The Muppets Take Manhattan (1984), zou gaan over Kermit die de uit elkaar gegroeide poppengroep weer bij elkaar wil brengen.

Toch houden Muppets-liefhebbers iets om naar uit te kijken. Op Disney+ verschijnt volgend jaar een andere serie: Muppets Now waarin net als in de klassieke The Muppet Show verschillende beroemde gasten te zien zijn.