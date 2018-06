Scarlett Johanssons' regiedebuut flopt

De 24-jarige actrice regisseerde een paar scènes in de film New York, I love you, een film met een aantal korte liefdesverhalen.

Scarlett's segment, gefilm in zwart-wit met Footloose-acteur Kevin Bacon, wekte echter geen indruk, meldt The Sun.

"Het was verschrikkelijk dus hebben ze de scène eruit geknipt", meldt een ingewijde.

Het werk van de Amerikaanse actrice zal wel op de DVD te zien zijn.