Mariah Carey en Nick Cannon naar vruchtbaarheidskliniek

Nick en Mariah werden in Beverly Hills gespot toen ze een gebouw verlieten waarin een vruchtbaarheidskliniek is gevestigd.

De zangeres zei altijd dat ze geen kinderen wilde, maar heeft zich naar eigen zeggen bedacht omdat ze nu met 'de ware' is. Mariah vindt het alleen irritant dat er zoveel wordt gespeculeerd over de vraag of ze al zwanger is, meldt Showbizspy.

Toch zijn die speculaties te leuk om niet te melden. Volgens een bron doen Nick en Mariah er alles aan om kinderen te krijgen. Na een jaar te hebben geprobeerd om op een natuurlijke manier zwanger te worden, zijn ze nu langs een kliniek geweest om hun babydroom te verwezenlijken.