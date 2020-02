Jonge wimperstylist Timmy (17) grijpt mis bij wereldkampioenschap

Timmy viel echter wel in de top 10 van de 350 deelnemers uit 40 landen en mag daarmee alsnog een van de allerbeste wimperstylisten ter wereld genoemd worden.

Anoniem en eerlijk

„Het is wat het is, heel jammer dat ik niet gewonnen heb, maar het mogen deelnemen samen met de allerbesten ter wereld is al een eer op zich. En dan in de top tien uitkomen is ook niet niks natuurlijk. Bovendien is de wedstrijd heel eerlijk verlopen want de juryleden stemmen anoniem; ze krijgen dus alleen het eindresultaat te zien en weten niet wie welke wimpers heeft gedaan. Ik ben ook nog maar twee jaar geleden begonnen dus mijn tijd komt nog wel, ik ga dan ook volgend jaar zeker weer meedoen aan de grootste wedstrijd ter wereld in mijn vakgebied.”