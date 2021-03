Charmante horror van Stephen King

Ze wonen op stand totdat de crisis van 2008 toeslaat. In een piramide-achtige affaire à la Bernard Madoff raakt moeder Tia haar geld kwijt. Ze blijft als literair agent nog net drijvende omdat ze vooralsnog een bestsellerauteur onder haar hoede heeft. Maar er moeten radicale maatregelen worden getroffen, waarbij Tia haar zoontje inzet.

Tia’s minnares Liz voert datzelfde scenario nog een stuk verder, als de ex-politieagente inmiddels al geruime tijd ex-minnares is. En dat leidt Jamie terug naar een eerdere, erg enge dode. Met alle gevolgen van dien.

Terugkerende thema’s

Hier is een Stephen King aan het woord met een aantal van zijn terugkerende thema’s. Het basisgegeven is old school horror, zou je kunnen zeggen. Maar wat deze roman vleugels geeft is Jamie zelf. En dat flikte King al wel eerder. Hij kan zich ongewoon goed verplaatsen in de belevingswereld van een kind.

Zo begrijpt Jamie als peuter nog allerlei woorden niet. En verstaat hij ’broertje’ waar ’beroerte’ werd gezegd, of ’vrouwencentrum’ in plaats van ’rouwcentrum’. Met alle verwarring van dien in zijn breintje. En Jamie registreert tegelijkertijd kalmpjes ,,Ze ziet zo wit als een glas melk. Mágere melk.” Die lichte toon (overigens uitstekend naar het Nederlands vertaald door Annemarie Lodewijk) maakt dat het verhaal sprankelt.

Luchtig en heftig

Jamie babbelt door, maar de dreiging in verband met zijn ’gave’, de min of meer terechte paranoia, gaat het boek meer en meer kleuren. Juist in dat evenwicht tussen luchtig en heftig is de handtekening van Stephen King heel herkenbaar.

Zoals ook de kleuring van de plekken waar de thriller zich afspeelt. Het oh zo herkenbare Central Park, een King Kullen (de oudste supermarkt van de VS) als bijna plaats delict. Of kleuren en geuren: het voor Jamie geruststellende van zijn moeders parfum La Vie Est Belle van Lancôme. Een fraai staaltje van charmante horror.

✭✭✭✭