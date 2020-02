Rapper Sjors genezen van kanker

Goed nieuws, want de rapper is weer helemaal schoon, verklaart hij aan De Telegraaf. „En nu Lexxxus nog verslaan”, grapt hij tegen Jeroen Holtrop. Daarmee doelt Sjors op het aanstaande boksgevecht tussen hem de influencer.

Het zat Rapper Sjors in 2019 niet bepaald mee met zijn gezondheid. In juni bleek hij een kwaadaardig gezwel te hebben in zijn rechterbal, waarna deze verwijderd moest worden. In juli werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, al bleef hij toen vaag over de reden daarvoor. Enkele maanden later werd er een verdacht plekje op zijn long gevonden.