’Vrouw Sam Hunt trok scheidingspapieren uren later weer in’

Maandag meldden diverse Amerikaanse media dat het stel, dat sinds april 2017 getrouwd was, uit elkaar zou gaan. Volgens de rechtbankdocumenten zou er ’overspel; en ’ongepast echtelijk gedrag’ hebben plaatsgevonden binnen het huwelijk van Hunt en Fowler.

Volgens People vroeg Fowler de rechtbank een paar uur na het indienen van de papieren echter om haar verzoekschrift weer in te trekken. Dit houdt in dat ze de scheidingspapieren op een later moment eventueel alsnog kan indienen, aldus het tijdschrift. Advocaten van Fowler hebben nog niet op de kwestie gereageerd.

Uit de oorspronkelijke rechtbankdocumenten die maandag door diverse media waren ingezien, bleek overigens ook dat Fowler en Hunt samen een kindje verwachten. De vrouw van de zanger, die in 2015 doorbrak met hits als Take Your Time en House Party, vroeg namelijk alimentatie en de voornaamste voogdij aan over de kleine die ze in mei verwacht.