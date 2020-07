Gerard Joling: ’Die paar extra rimpeltjes kerven ze er maar in’

Dat Geer daarvoor werd gevraagd is volgens de zanger niet zo vreemd. „Ik ben een van de weinigen van wie een tweede beeld is gemaakt”, zegt de zanger met enige trots tegen BuzzE. „Dat gebeurde in vijftig jaar tijd daarnaast alleen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix, Beyoncé en Michael Jackson. Dan mag ik toch wel zeer vereerd zijn.”

Gerards eerste beeld stond er van 1987 tot 2002 waarna er in 2009, na zijn grote succes met Maak Me Gek, een nieuwe werd gemaakt. „Toen die dame van Madame Tussauds bij me thuis kwam, dacht ik eerst dat ik in een verborgen camera-programma zat. Ik heb hier al zoveel mensen zien gaan en nooit meer terug zien komen. Ik zeg: ’ik word in de maling genomen’, maar niets bleek minder waar.”

Volle glorie

Vorig jaar gaf Gerard zijn beeld hoogstpersoonlijk een update door een nieuw pak dat hij had gedragen tijdens een van de concerten van De Toppers langs te brengen. „Dus ik sta daar weer in volle glorie, helemaal opgekalefaterd en mijn haar een beetje bijgeknipt. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Al moeten er nu eigenlijk weer een paar extra rimpeltjes bij. Die kerven ze er dan maar in”, lacht hij.

Toch blijft het iets geks, zo’n levensgroot evenbeeld. „Het is een enorme streling van de ego en aan de andere kant is het ook weer doodeng. En je hebt geen idee hoe lang je er nog staat. Je wordt met volle trom binnengehaald maar met een heel zacht triangeltje ga je er weer uit. Dat hoor je nooit, maar dat is misschien maar beter ook.”

Corona

Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, kijkt Gerard met veel zin uit naar het nieuwe televisieseizoen. „Gelukkig begint het weer eind augustus, begin september. Optreden zit er nog even niet in, maar we hebben nog wat vlees op de botten. We gaan niet klagen.”