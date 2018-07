Ria ligt nu in haar huis op de veranda in haar huis, haar favoriete plek, opgebaard, meldt Shownieuws. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Voorafgaand aan de begrafenis is er een afscheidsdienst, vrijdag is er een condoleancebijeenkomst.

Ria overleed gisteravond aan de gevolgen van longkanker. Ze is 52 jaar geworden.