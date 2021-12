Elton John en Ed Sheeran komen met nóg een kerstsingle

Het drietal maakte samen een nieuwe versie van Merry Christmas en doopten die om tot Sausage Rolls For Everyone. Het liedje komt op 17 december uit. Alle opbrengsten gaan naar de Britse voedselbank.

In Groot-Brittannië is het een grote eer om tijdens Kerstmis op nummer 1 te staan in de hitlijsten. LadBaby, het Britse equivalent van ’Weird Al’ Yankovic, kan historie schrijven als hij dit jaar opnieuw de toppositie haalt. Nog nooit stond een artiest vier jaar op rij op de felbegeerde eerste plek met kerst. LadBaby lukte dat in 2018 met pareltjes als We Built This City, in 2019 met I Love Sausage Rolls en vorig jaar opnieuw met Don’t Stop Me Eatin’.

LadBaby, wiens echte naam Mark Ian Hoyle is, kwam daarmee op gelijke hoogte met The Beatles en de Spice Girls die respectievelijk tussen 1963 en 1965 en tussen 1996 en 1998 op 1 stonden met kerst.