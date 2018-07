Jewel undercover in karaoketent

Dat was achteraf gezien niet gek: het was Jewel zelf. Dit is te zien in een video van de Amerikaanse site FunnyOrDie.com, een videosite van onder anderen komiek en acteur Will Ferrell. In de video is te zien dat de zangeres, voordat ze de karaokebar bezoekt, zich eerst vermomt als een brunette met grote neus en bril.

Als ze door collega’s het podium op wordt getrokken begint ze eerst heel verlegen te zingen. Maar naarmate het liedje vordert zingt ze met steeds meer overtuiging, tot vreugde van het publiek. De video is inmiddels een hit in de Verenigde Staten, hij is al bijna een half miljoen keer bekeken.