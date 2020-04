Chantal Janzen schaamt zich als BN’er bij Jinek in coronatijd

„Ik schaam me een beetje, want er is hier veel aan de hand en de wereld staat in de fik, en dan zeg jij: ‘Chantal Janzen heeft ineens een lege agenda.’ Dan denk ik: ’God, dit zijn niet mijn woorden’. Alles wringt sowieso wel, met televisie ook. Daar kom ik nu ook over vertellen en ik geneer me daar wel lichtelijk voor. De wereld staat in de fik en dan gaan wij praten over: o, wat jammer dat het Songfestival niet doorgaat. Die schaamte heb je toch een beetje.”

Eva Jinek probeerde haar gerust te stellen door te zeggen dat televisie in deze tijd voor mensen ook een uitlaatklep is. „Het is ook fijn om naar mensen te kijken die je kent van tv.” Volgens Chantal is entertainment en vermaak ook wel belangrijk, maar kon ze zich terdege vinden in de uitspraak van Jinek, die vervolgde: „Maar we zetten het niet op dezelfde grootte als verhongerende mensen, corona of begrotingstekorten van 92 miljard.”

Chantal Janzen voegde daar nog aan toe: „Net als BN’ers die niet op vakantie kunnen...” Dat laatste leek een subtiele sneer naar voormalig RTL-collega Linda de Mol, die begin april via het YouTube-kanaal van Paul de Leeuw zei dat ze het ’erg vond geen vakantieplannen te kunnen maken’ en ’bang te zijn’ dat ze dit jaar niet naar haar huis in Portugal zou kunnen.