’Twee weken weg’ een onweerstaanbaar zomerboek

R.C. Sherriff (1896-1975) werd in eigen land, Groot-Brittannië, vooral bekend vanwege zijn toneelwerk en filmscenario’s. Zijn toneelstuk uit 1928, Journey’s End, waarin hij zijn Eerste Wereldoorlog ervaringen verwerkte, werd in 2018 (opnieuw) verfilmd. Met een scherp oog voor menselijke verhoudingen, intens, ontroerend en met hier en daar een lichte toets, toonde hij hoe het leven in de loopgraven was. Van heel andere orde, én in zijn eenvoud van grote klasse, is zijn roman Twee weken weg, waarin R.C. Sherriff de vakantieperikelen van een jaren dertig ’lower-middle-class’ gezin beschrijft.