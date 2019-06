Filmrolletje voor Mascha Feoktistova in Charlie’s Angels

„Jongens weten jullie nog dat ik naar Istanbul was voor een super geheim project? Ik mag het nu vertellen...”, begint Mascha haar relaas. „Ik figureer in de nieuwe Charlie’s Angels film! Met een groepje influencers van over de hele wereld zitten we ‘verstopt’ in een aantal scenes.”

Ondanks dat ze maar heel kort in beeld zal verschijnen, hoopt ze vurig dat ze er niet wordt uitgeknipt. „De ervaring was in ieder geval fantastisch”

Vanaf november draait Charlie’s Angels in de bioscopen. Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska vertolken de drie hoofdrollen.