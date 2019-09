BBC schrapt nationale voorrondes Eurovisiesongfestival

BBC Studios gaat samenwerken met platenmaatschappij BMG om een Britse artiest te vinden die het Verenigd Koninkrijk kan vertegenwoordigen in Ahoy. Ze hebben meerdere platenlabels benaderd om ideeën te pitchen voor het komende songfestival. „BMG en BBC Studios delen dezelfde visie om een nummer te kiezen met een brede internationale aantrekkingskracht en een artiest die de geest en waarden belichaamt van het Eurovisiesongfestival”, meldt de omroep.

BMG bracht in 2015 het nummer Heroes uit, waarmee de Zweedse zanger Måns Zelmerlöw het liedjesfestijn won. Ook songfestivalwinnares Netta van Israël tekende in 2018 een contract bij BMG.

Het Verenigd Koninkrijk won het Eurovsiesongfestival vijf keer, net als Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk is al verzekerd van een plek in de finale op zaterdag 16 mei. Naast de big five’ - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - krijgt ook Nederland als gastland automatisch een finaleplek.

Dit jaar stuurde het Verenigd Koninkrijk de zanger Michael Rice met het nummer Bigger Than Us naar het liedjesfestijn in Tel Aviv. Met 11 punten eindigde hij als laatste.