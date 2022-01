Wilfred Genee: ’Als Johnny een jaar de kans krijgt, zullen wij dat toch ook wel krijgen’

Nederland is met VI Vandaag weer een dagelijkse talkshow rijker. Het programma van het voormalige Veronica Inside-trio wil een ander gevoel oproepen dan dat van concurrenten als Op1 (NPO) en Jinek (RTL). „We willen luchtigheid terugbrengen op de late avond”, zegt presentator Genee in gesprek met het ANP. „En relativering is ook noodzakelijk, want het is me een partij zwaar geworden in die talkshows.”

Als voorbeeld van wat het zou moeten zijn, noemt Genee De Oranjezomer, het programma waarmee Genee, Derksen en Van der Gijp afgelopen sportzomer al konden proeven aan een dagelijkse show. „Toen zaten we in een goede flow met een goede mix van nieuws, sport en entertainment. Aan mij ook nu de taak om het tempo hoog te houden. Wij zullen bijvoorbeeld niet twaalf minuten volpraten over de toeslagenaffaire.”

Voetbal

VI Vandaag vloeit voort uit Veronica Inside, dat tot vorige week tweemaal per weer te zien was bij Veronica en waarin het veel over voetbal ging – of eigenlijk: had moeten gaan. Dat blijft, zegt Genee. „Voetbal zullen we zeker niet afschudden, we zijn er groot door geworden. Wel willen we werken aan onze geloofwaardigheid over onderwerpen daarbuiten. We hebben een heel arsenaal van zo’n vijftien vaste gasten met allemaal een eigen expertise die ons daarbij moeten gaan helpen.”

Bekende namen uit de poule van tafelgasten zijn bijvoorbeeld schrijver Özcan Akyol en tv-columnist Angela de Jong. „Diederik Gommers zit er aanstaande woensdag. Dan zal het echt wel over het coronavirus gaan”, zegt Genee. „Maar we doen dat niet te vaak, niet te veel en zeker niet te gespecialiseerd. Wij varen onze eigen koers. Kan me niet voorstellen dat er avond aan avond allerlei virologen aan tafel komen te zitten.”

Paul de Leeuw

Komende week schuiven in ieder geval ook Paul de Leeuw en columnist Ebru Umar aan. Genee kijkt ernaar uit, zegt hij. „Ebru heb ik zelf benaderd hiervoor. Ik ben groot fan van haar. En ook van Paul de Leeuw, van wie ik denk dat hij heel goed past in dit soort formats. Ik heb hem bij BNR weleens in de show gehad en toen ging hij helemaal los!”

Dinsdagochtend volgen de eerste kijkcijfers, iets waar Genee zelfs wel een voorspelling over wil doen. „Ik denk dat als we de eerste maanden op gemiddeld zo’n 500.000 kijkers uitkomen, dat we het heel goed doen.” En ook als het minder is, is er nog geen man over boord, zegt Genee. „Als Johnny de Mol een jaar krijgt om zijn talkshow goed neer te zetten, dan zullen wij dat toch ook wel krijgen. En het is ook wel de gedachte dat we het zeker een jaar gaan doen op deze manier.”